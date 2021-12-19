晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》衛冕軍蘇亞雷斯前往韓職 傳鎖定另一位蘇亞雷斯

2021/12/19 10:14

前大聯盟巨人左投蘇亞雷斯本季在韓職投出王牌身手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍養樂多火球男蘇亞雷斯（Albert Suarez）在近期投入韓國職棒，不過今天傳出養樂多打算網羅另一位蘇亞雷斯，那就是前大聯盟巨人左投、韓職LG雙子王牌蘇亞雷斯（Andrew Suarez）。

前養樂多蘇亞雷斯在近日被韓職三星獅隊以最高100萬美元（保障70萬、10萬簽約金、20萬激勵獎金）合約網羅；而他的弟弟，前阪神虎終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）則被教士隊以1年700萬美元簽走，兄弟兩人都在本季結束後離開日本職棒。

根據日媒《Sanspo》指出，養樂多已經在針對新洋投進行調查，鎖定擁有大聯盟經歷的蘇亞雷斯，他在2015年選秀會上以第二輪被巨人選進，在2018年首次登上大聯盟就擔任全職先發，主投29場比賽共160.1局，拿下7勝13敗，防禦率4.49的成績，送出130K、45次保送，但被打出偏多的23轟，2019、2020兩季大部分時間都在牛棚出賽，生涯在大聯盟累積202.2局，防禦率4.66。

蘇亞雷斯在今年轉戰韓職LG雙子隊，出賽23場有22場先發，主投115.1局送出126次三振，拿下10勝2敗，防禦率2.18，投出10場優質先發，是球隊的王牌左投。

養樂多先前已經簽下前大聯盟投手柯爾（A.J. Cole），並與本季拿下6勝的前太空人投手史尼德（Cy Sneed）簽下一張新合約，若蘇亞雷斯加盟，將能讓衛冕軍的投手深度更上層樓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。