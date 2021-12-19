日職》衛冕軍蘇亞雷斯前往韓職 傳鎖定另一位蘇亞雷斯

前大聯盟巨人左投蘇亞雷斯本季在韓職投出王牌身手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍養樂多火球男蘇亞雷斯（Albert Suarez）在近期投入韓國職棒，不過今天傳出養樂多打算網羅另一位蘇亞雷斯，那就是前大聯盟巨人左投、韓職LG雙子王牌蘇亞雷斯（Andrew Suarez）。

前養樂多蘇亞雷斯在近日被韓職三星獅隊以最高100萬美元（保障70萬、10萬簽約金、20萬激勵獎金）合約網羅；而他的弟弟，前阪神虎終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）則被教士隊以1年700萬美元簽走，兄弟兩人都在本季結束後離開日本職棒。

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根據日媒《Sanspo》指出，養樂多已經在針對新洋投進行調查，鎖定擁有大聯盟經歷的蘇亞雷斯，他在2015年選秀會上以第二輪被巨人選進，在2018年首次登上大聯盟就擔任全職先發，主投29場比賽共160.1局，拿下7勝13敗，防禦率4.49的成績，送出130K、45次保送，但被打出偏多的23轟，2019、2020兩季大部分時間都在牛棚出賽，生涯在大聯盟累積202.2局，防禦率4.66。

蘇亞雷斯在今年轉戰韓職LG雙子隊，出賽23場有22場先發，主投115.1局送出126次三振，拿下10勝2敗，防禦率2.18，投出10場優質先發，是球隊的王牌左投。

養樂多先前已經簽下前大聯盟投手柯爾（A.J. Cole），並與本季拿下6勝的前太空人投手史尼德（Cy Sneed）簽下一張新合約，若蘇亞雷斯加盟，將能讓衛冕軍的投手深度更上層樓。

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