台北馬拉松》再寫個人最佳成績 周庭印連三年稱霸全國

全馬國內男子組第一名周庭印。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2021年台北馬拉松今早6點30分在台北市政府前廣場鳴槍起跑，共有2.6萬名跑者共襄盛舉，其中全程馬拉松冠軍出爐，國內男子組由周庭印拿下，他以2小時23分13秒完賽，再寫個人最佳紀錄，連三年拿下台灣第一。

伊索比亞好手畢肯辛（Demeke Kasaw Biksegn）則以2小時11分42秒完賽，摘下全馬男子組總冠軍。

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伊索比亞好手畢肯辛摘下全馬男子組總冠軍。（記者方賓照攝）

台灣「馬拉松寶貝」曹純玉雖無緣取得東京奧運資格，但狀態仍維持的不錯，最終以2小時33分51秒完賽，雖未能打破自己所保持的全國紀錄，但仍順利摘下全馬女子組台灣第一。

衣索比亞女將凱辛（Alemtsehay Asefa Kasegn）則以2小時30分44秒，奪下全馬女子組總冠軍。

全馬國內男子組第一名周庭印。（記者方賓照攝）

男子組第二名蔣介文。（記者方賓照攝）

國內女子組第一名曹純玉。（記者方賓照攝）

國內女子組第一名曹純玉。（記者方賓照攝）

衣索比亞女將凱辛奪下全馬女子組總冠軍。（記者方賓照攝）

台北馬拉松今天開跑。（記者方賓照攝）

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