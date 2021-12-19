NBA》沃克重返先發繳29分！ 尼克遭綠衫軍板凳奇兵轟垮吞敗

沃克（左）重返先發拿下29分，尼克卻依舊不敵綠衫軍吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克明星後衛沃克（Kemba Walker）睽違已久首度重返球隊先發，對綠衫軍就繳出29分的表現，但依舊不敵發揮更好的塞爾提克以107：114輸球，近6戰僅1勝。

沃克在先前被主帥希波鐸（Tom Thibodeau）移出輪替陣容，自美國時間11月27日後就未曾有出賽紀錄，但今天沃克重返先發輪值，上場37分鐘，投進5顆三分球，拿下全隊次高的29分，外帶6籃板3助攻，還在第三節率領球隊克服15分落後超前，可惜最終依舊無法帶領球隊取勝。

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尼克半場落後給塞爾提克15分，不過尼克也沒有放棄，在沃克拼命追分下幫助球隊打出41：24的攻勢，三節打完反以88：86領先2分，但綠衫軍板凳出發的理查森（Josh Richardson）跳出來，用一顆三分球幫助球隊取得91：89的領先，塔圖姆（Jayson Tatum）剩5分35秒時命中的三分球又讓球隊取得104：97領先，儘管尼克一直保持在2個球權的差距，但理查森33.3秒命中的關鍵三分，讓球隊取得114：107領先，最終塞爾提克就以這個分差拿下勝利，勝率重返5成。

理查森（右）繳本季代表作，幫助球隊擊敗尼克，勝率重返五成。（USA TODAY Sports）

尼克富尼耶（Evan Fournier）是本場得分最高的球員，他拿下32分、沃克29分、藍道20分9籃板7助攻；綠衫軍得分最高的是理查森，他從板凳出發投進5顆三分，拿下27分5籃板，塔圖姆25分9籃板、J.布朗（Jaylen Brown）23分5助攻。

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