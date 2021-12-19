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NBA》勇士輪休主力慘敗暴龍 大物菜鳥26分成亮點

2021/12/19 11:17

菜鳥庫明加（右）拿下全隊最高26分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今天在陣容大幅休息的情況下，被地主暴龍整場壓著打，終場暴龍就以119：100，19分痛宰勇士取得近4戰的第三勝，勇士則中止3連勝。

勇士隊今天讓柯瑞（Stephen Curry）與D.格林（Draymond Green）兩人休息，伊古達拉（Andre Iguodala）、波特（Otto Porter Jr.）與威金斯（Andrew Wiggins）都因傷不打，波爾（Jordan Poole）也因為還在安全協議中無法出賽，此役先發除了魯尼（Kevon Looney）外，都是原先的板凳與菜鳥。

因此相較於軍容更整齊，雖賽前西亞卡姆（Pascal Siakam）觸發協議無法上場，但迎回另一名主將阿努諾比（OG Anunoby）的暴龍，勇士整場比賽都被壓著打，不僅未曾領先，最多還落後達30分，終場就以19分差吞敗。

暴龍菜鳥巴恩斯表現優異。（USA TODAY Sports）

此役暴龍有多人得分上雙，范維利特（Fred VanVleet）上半場就拿下20分11助攻，整場27分7籃板12助攻，投進6記三分，菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）21分8籃板6助攻，替補阿丘瓦（Precious Achiuwa）17分5籃板，日本好手渡邊雄太也有12分進帳，還大秀精彩暴扣。

勇士方面，得分最高的是菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga），他拿下26分2抄截，但也發生6次失誤，另一名菜鳥穆迪（Moses Moody）從板凳出發也有雙位數分數進帳，拿下11分8籃板，小裴頓（Gary Payton II）13分9籃板。

范維利特與庫明加（後）。（USA TODAY Sports）

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