NBA》勇士輪休主力慘敗暴龍 大物菜鳥26分成亮點

菜鳥庫明加(右)拿下全隊最高26分。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟龍頭勇士今天在陣容大幅休息的情況下,被地主暴龍整場壓著打,終場暴龍就以119:100,19分痛宰勇士取得近4戰的第三勝,勇士則中止3連勝。

勇士隊今天讓柯瑞(Stephen Curry)與D.格林(Draymond Green)兩人休息,伊古達拉(Andre Iguodala)、波特(Otto Porter Jr.)與威金斯(Andrew Wiggins)都因傷不打,波爾(Jordan Poole)也因為還在安全協議中無法出賽,此役先發除了魯尼(Kevon Looney)外,都是原先的板凳與菜鳥。

因此相較於軍容更整齊,雖賽前西亞卡姆(Pascal Siakam)觸發協議無法上場,但迎回另一名主將阿努諾比(OG Anunoby)的暴龍,勇士整場比賽都被壓著打,不僅未曾領先,最多還落後達30分,終場就以19分差吞敗。

暴龍菜鳥巴恩斯表現優異。(USA TODAY Sports)

此役暴龍有多人得分上雙,范維利特(Fred VanVleet)上半場就拿下20分11助攻,整場27分7籃板12助攻,投進6記三分,菜鳥巴恩斯(Scottie Barnes)21分8籃板6助攻,替補阿丘瓦(Precious Achiuwa)17分5籃板,日本好手渡邊雄太也有12分進帳,還大秀精彩暴扣。

