NBA》快沒人了！籃網只剩8壯士 遭魔術戲耍中斷4連勝

米爾斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網受疫情衝擊，陣中多達10人觸發健康安全協議，今日對上魔術僅有8名可用之兵，終場籃網93：100吞敗，中斷4連勝。

籃網近日多位球員觸發健康安全協議，包括哈登（James Harden）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、班貝瑞（DeAndre Bembry）、強森（James Johnson）、卡特（Jevon Carter）、P.米爾塞普（Paul Millsap）、布朗（Bruce Brown），今日又新增杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、夏普（Day'Ron Sharpe）進入名單，多達10人無法出賽。

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今日迎戰魔術，籃網上半場打完落後6分，下半場被魔術打出17：6攻勢拉開差距，雖然布魯克林大軍開始急起直追，一度在末節後段扳平比數，但關鍵時刻被歐基奇（Chuma Okeke）飆進超前3分，讀秒階段又被華格納（Franz Wagner）連拿4分，籃網最後幾波外線出手都落空，終場不敵魔術。

籃網米爾斯（Patty Mills）拿下全隊最高23分，另有6籃板、5助攻，葛瑞芬（Blake Griffin）砍下17分、7籃板、6助攻；魔術方面，羅培茲（Robin Lopez）20分、10籃板演出，華格納進帳14分、11籃板。

羅培茲（左）。（USA TODAY Sports）

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