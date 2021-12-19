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NBA》這次不再被反絕殺！ 雷霆少主超狂後撤步三分退快艇（影音）

2021/12/19 11:54

吉爾吉斯亞歷山大（2號）與道特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前西部墊底的雷霆在上一場與鵜鶘的比賽中，雖然投進誇張的追平三分，但卻遭葛拉漢（Devonte' Graham）投出61呎超大號三分「真」絕殺，但今天與快艇之戰，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在0.9秒投進的後撤步準絕殺，就順利帶領球隊以104：103擊敗快艇。

雷霆今天在首節以24：19領先來犯的快艇，第二節兩隊各得33分，雷霆依舊以5分差領先，第三節快艇追到剩下2分差，直到第四節末段快艇才將比數超前，靠著肯納德（Luke Kennard）與巴頓（Nicolas Batum）33.8秒的三分球，將比數拉開到球隊單場的最大領先4分。

不過雷霆馬上發動反攻，道特（Luguentz Dort）25.8秒上籃得手追到99：101，後續雷霆啟動犯規戰術，R.傑克森（Reggie Jackson）兩罰得手後吉爾吉斯亞歷山大馬上靠上籃追回2分，雷霆101：103落後，接著雷霆再度使用犯規戰術，想不到溫斯洛（Justise Winslow）竟2罰沒進，給雷霆逆轉機會，而吉爾吉斯亞歷山大也順利在外線後撤步三分入網，這次進球後進攻計時器也隨即歸零，終場地主雷霆就以1分差險勝快艇，終止近期的3連敗。

投進關鍵絕殺的吉爾吉斯亞歷山大今天拿下18分6助攻，道特29分是全隊最高，外帶5籃板抄截，菜鳥吉迪（Josh Giddey）今天雖然手感不佳，14投4中拿8分，但抓下高達18顆籃板球，還送出10次助攻。

吉迪8分18籃板10助攻。（USA TODAY Sports）

快艇今天得分最高的是肯納德，他投進7顆三分拿下27分外帶7籃板，R.傑克森16分10助攻，曼恩（Terance Mann）18分7籃板。

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