NBA》人手短缺！公鹿主場遭血洗 騎士豪取6連勝

公鹿吞下2連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿近日飽受疫情、傷病影響，今日剩8名可用之兵，終場以90：119遭客隊騎士痛宰，吞下2連敗，騎士則拉出6連勝。

公鹿先發主力「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）等人都觸發健康安全協議無法出賽，米德爾頓（Khris Middleton）則是因傷缺陣，昨日砍下生涯新高40分的J.哈勒戴（Jrue Holiday），考量出賽時間過長，今日休兵，因此只剩8名球員可用。

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公鹿首節就落後14分，次節苦苦追趕也僅縮小3分差距，帶著11分落後進入中場休息。易籃後，騎士乘勝追擊，一度將分差擴大至30分，公鹿無力回天吞下慘敗。

葛蘭德。（USA TODAY Sports）

公鹿J.諾拉（Jordan Nwora）上陣42分鐘，貢獻28分、11籃板，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）12分、12籃板演出。

騎士5人得分上雙，葛蘭德（Darius Garland）13投10中攻下22分，洛夫（Kevin Love）、魯比歐（Ricky Rubio）各有15分進帳。

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