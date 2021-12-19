NBA》與史上最年輕大三元擦身而過 雷霆大物笑回：投不進

吉迪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆年僅19歲的菜鳥吉迪（Josh Giddey），今天在與快艇一戰狂抓18籃板並送出10助攻，僅差2分無緣成為史上最年輕的「大三元」紀錄保持人，他賽後也坦言，自己雖然有意識到即將完成大三元，卻沒辦法投進。

吉迪今天拿下8分、18籃板、10助攻，成為NBA史上最年輕就能拿下10助攻與10籃板以上的球員，同時也是第一個單場抓下18籃板的青少年球員（20歲以下）。不過可惜的是他今天手感不佳，單場14投4中僅拿下8分，無緣完成生涯首次的大三元，若他完成大三元就會成為史上最年輕拿下大三元的球員。

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賽後吉迪被問到是否知道他接近大三元時笑著回答：「我有意識到，我在第三節就發現了。但我沒有辦法投進射籃。」後續被問到錯過史上最年輕大三元的紀錄時他則回答：「我不知道這件事，我現在知道了，謝謝你。」

吉迪在今年被雷霆以第6順位選進，這位澳洲高控衛進入NBA後表現不俗，先前他僅花18場出賽就拿下生涯100籃板與100助攻，成為自詹姆斯（LeBron James ）與小波爾（LaMelo Ball）後，第三位能在生涯前20場出賽完成這項紀錄的青少年球員，本季他出賽26場，平均可以拿下10.6分、7.2籃板、6.0助攻，但三分命中率是偏低的24.2%，投籃命中率也僅有39.2%。

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