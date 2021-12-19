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NBA》巫師一哥飆37分寫本季新高 賞強權爵士2連敗

2021/12/19 13:52

畢爾（中）拿下全場最高37分幫助球隊終止4連敗，也賞了爵士近期2連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巫師作客鹽湖城， 一哥畢爾（Bradley Beal）挺身而出狂飆本季新高37分，率隊以109：103扳倒爵士終止4連敗，且讓西部第三的爵士苦吞近期2連敗。

地主爵士在第一節穩定領先巫師，第二節在波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的三分命中後拉開到9分差，不過畢爾包含4分打在內，連得6分追到4分差，克拉克森（Jordan Clarkson）的三分雖然再將比數拉開7分，但巫師也馬上打出7：0攻勢追平比數，半場打完巫師在畢爾領軍與外線火力的發揮下，反以56：53領先爵士3分。

下半場兩隊維持著2個球權內的分差，爵士雖靠著米契爾（Donovan Mitchell）與波丹諾維奇的三分一度將比數超前，但哈瑞爾最後68秒的後撤步跳投，依舊讓巫師第三節打完維持著4分的領先。末節兩隊依舊形成焦土戰，但巫師在最後12.4秒卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的關鍵三分進球後拉開到5分差，最終也讓巫師以109：103止敗。

卡德威爾波普（右）關鍵三分幫助巫師穩定勝局。（美聯社）

巫師畢爾今天飆出本季新高37分，外帶5籃板7助攻，先發中鋒加佛德（Daniel Gafford）12分9籃板、卡德威爾波普13分，替補上場的阿夫迪亞（Deni Avdija）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）與尼托（Raul Neto）都有雙位數得分，分別為11分7籃板、11分6籃板與15分7籃板。

爵士得分最高的是一哥米契爾，他拿下32分，不過外線12投僅4中，戈貝爾（Rudy Gobert）11分19籃板6火鍋，波丹諾維奇18分，替補上場的克拉克森 雖然拿下12分，但他三分球手感冰冷，10投僅1中。

米契爾砍32分。（美聯社）

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