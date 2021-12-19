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台北馬拉松》老哥勇破半馬PB！ 激勵盧彥勳明年參賽

2021/12/19 13:44

盧彥勳（左起）以半馬完賽的哥哥盧威儒為榮。（記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕甫退役的職業男網名將盧彥勳，今大清早現身2021年台北馬拉松現場，但前「寶島一哥」並非轉換跑道參賽，而是改當經紀人兄長盧威儒的後勤支援啦啦隊，哥倆好難得「角色互換」，兄弟情深溢於言表，賽後還相約明年一起跑。

多年來陪伴盧彥勳征戰全球各地職業網賽，熱愛運動的盧威儒雖然體態維持不錯，但長期飲食、作息不太固定，加上場邊觀戰壓力格外沉重，導致身體健康檢查報告一度「滿江紅」，這也讓他警惕開始規律跑步，如今苦練兩年有成，以1小時50分38秒完成生涯第2場半程馬拉松，還締造個人最佳成績，更讓他興起明年挑戰全馬的雄心壯志，「身體是最正向、誠實的回饋，自從跑步後，數值就恢復正常，體重也從94公斤降到現在87公斤，連脂肪肝都不見了。」

盧威儒去年長榮馬拉松頭一次跑完半馬，現在第二次半馬已輕鬆完賽，讓在旁邊打氣的盧彥勳跟著心癢難耐，「現在沒打職業賽，確實可以考慮練一下，不過以前我最多跑10K，加上今天在終點處看到有人沒力倒地，要完賽真的不容易，得做好萬全準備。」盧家兄弟已相互期許：「明年彥勳半馬、威儒拚全馬！」

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