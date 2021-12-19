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中職》首次採用「Karma Zone系統」！ 儲訓裁判甄選今登場

2021/12/19 14:38

此次首度運用「Karma Zone系統」，讓考試委員能夠第一時間了解學員好球帶判定的精準度。（中華職棒提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021中華職業棒球大聯盟儲訓裁判甄選活動今（19）日於新莊棒球場舉行。聯盟招募優質棒球人才加入，舉行甄選活動，報名參加之學員現場將進行相關測驗，經甄試合格者，聯盟擇優錄取儲訓裁判。楊清瓏秘書長表示，今年甄選講求裁判即戰力，因此學員資格審核更加嚴格，也加強基本體能測試，希望從學員中找到裁判人才並加以訓練，期待經過春訓後直接上場，甚至是站上一軍舞台。

今年學員報名資格需為大專院校畢業，並具備中華民國棒球協會C級棒球裁判證（含以上），共有6名學員參與甄選。甄試項目包含體適能測驗、基本手勢測驗、狀況模擬測驗、筆試測驗及面試等。此次甄選特別與「科技部精準運科」合作，初次運用「Karma Zone系統」協助新進裁判考核，運動結合科技，藉此增加裁判考核的精準度。楊清瓏秘書長提到，運動科技是未來一大趨勢，今年六月便與台體大黃致豪副教授聯繫，希望此次裁判甄選採用「Karma Zone系統」，同時也測試系統的效度與精準度，未來也將加入裁判春訓的訓練計畫中。

中華職業棒球大聯盟儲訓裁判甄選是聯盟每年的例行活動，今年提高學員的資格審核，加強基本體能測驗，也首度加入「科技部精準運科」的「Karma Zone系統」，讓考試委員能夠第一時間了解學員好球帶判定的精準度，測驗結束後還能透過系統所產生的報告，參考好球帶數據，並知道哪些環節需要再加強。今年參與甄選的6位學員皆順利完成各項測驗，聯盟透過裁判手勢、移位、各項模擬測驗中進行經驗評斷，進而找出優秀的棒球裁判人才加入中華職棒，擴充裁判戰力。

中職裁判甄選。（中華職棒提供）

中職裁判甄選。（中華職棒提供）

中職裁判甄選。（中華職棒提供）

中職裁判甄選。（中華職棒提供）

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