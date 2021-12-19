高球》奪冠榮耀分享球敘今登場 徐薇淩也想助年輕新星

中華民國高爾夫球協會與高球好手徐薇淩共同舉辦「2021徐薇淩榮耀分享球敘」，前立法院長蘇嘉全（右二）、中華高協理事長王政松（左一）、高球好手徐薇淩（右一）與行政院政務委員張景森（左二）一同開球。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣高爾夫旅美好手徐薇淩今在桃園大溪球場和中華高爾夫協會舉辦「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」，邀請愛好高爾夫人士參與，球敘報名費及晚宴義賣收入，扣除支出成本後，將全數作為推動台灣高爾夫運動之用，期盼培育更多優秀選手，為台灣爭光。

徐薇淩今年5月在LPGA純絲錦標賽勇奪美巡賽首冠，這次返台獲高協理事長王政松之邀，共同舉辦公益球敘，除了推廣高爾夫，也要將球敘收入作為培育基層選手的經費。

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中華高協理事長王政松（左起）、前立法院長蘇嘉全、高球好手徐薇淩與行政院政務委員張景森一同合影。（記者陳志曲攝）

王政松指出，這次球敘活動訊息公告後不久，馬上得到各界高爾夫愛好人士踴躍參與，共計有54組、216位高球運動愛好者參與。另安排3位國內優秀青少女選手陳宥竹、黃品菲、陳品睎，在此次奧運代表團教練高尚宏帶隊下，共同切磋競技。

王政松期許，徐薇淩能夠和南韓前球后朴世莉一樣，不只在LPGA賽場上發光發熱，也能運用自己的力量，在台灣高爾夫當中，扮演重要的角色。

高球好手徐薇淩。（記者陳志曲攝）

對於理事長的期許，徐薇淩笑說，朴世莉對她來說已經像「神一般的存在」，自己還沒辦法跟她比較，但她希望也能盡一份力，像這次的球敘就是作為她未來投入公益的開端，「一直以來都受到很多人的幫助，如今成績比較穩定，能開始思考該如何幫助後進選手，也和家人討論，未來能集結一些企業，往基金會方向發展，幫助更多優秀選手。」

王政松提到，透過這次「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」活動，讓家長學童、主管機關等社會各界人士明瞭，高爾夫是一項不受限於身高、體型的運動，很適合國人體適能及生涯發展，徐薇淩的學習訓練歷程及感恩回饋之正面形象，是高爾夫運動人士可學習的典範。

中華民國高爾夫球協會與高球好手徐薇淩共同舉辦「2021徐薇淩榮耀分享球敘」，晚會上將會拍賣實戰球衣、球具等紀念品。（記者陳志曲攝）

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