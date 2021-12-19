高球》奪冠又打奧運收穫豐富！徐薇淩盼第2冠等7個月就好

高球好手徐薇淩接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣旅美高爾夫好手徐薇淩今在桃園大溪高爾夫球場，和中華高爾夫協會共同主辦「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」。徐薇淩今年不只抱回LPGA生涯首冠，還代表台灣參與東京奧運，讓她直呼今年是「很滿意的一季」。

徐薇淩今年5月在LPGA純絲錦標賽勇奪美巡賽首冠，這次返台受高協理事長王政松之邀，共同舉辦公益球敘，除了推廣高爾夫，也要將球敘收入作為培育基層選手的經費。

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總結今年球季，徐薇淩表示，今年打起來比往年成長很多，之前表現不好，都會不知所措，但這幾年漸漸找到方向，除了有比較多打進前10名的經驗，加上拿過冠軍還有參與奧運，這讓她在面對低潮和挑戰時，有更多想法可以解決，「無論是心智、球技都成長很多，是這幾年下來，最滿意的一年。」

徐薇淩在今年球季倒數兩站派力肯錦標賽和CME巡迴賽，都曾在前兩日打進領先集團，可惜最後兩日表現不穩，沒能爭冠，也讓她發現問題，「可能還是不夠穩定，還有打領先組時抗壓性沒這麼好，是接下來還可以修正之處，希望第2冠不用再等7年，等7個月就好。」

徐薇淩下週先在台灣大哥大女子公開賽中登場，預計也會參與1月的日立慈善盃，明年2月再展開LPGA之旅，將先投入新加坡、泰國賽事。

中華民國高爾夫球協會與高球好手徐薇淩共同舉辦「2021徐薇淩榮耀分享球敘」，前立法院長蘇嘉全（左起）、中華高協理事長王政松、高球好手徐薇淩與行政院政務委員張景森一同開球。（記者陳志曲攝）

前立法院長蘇嘉全（左起）、中華高協理事長王政松、高球好手徐薇淩與行政院政務委員張景森擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）

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