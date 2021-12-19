中職》象迷喊「在大巨蛋拋彩帶」 領隊：也是我們的希望

中信兄弟球迷感恩會，球迷舉出看板，想在大巨蛋拚連霸。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今天加碼在南港中信金融園區舉辦球迷感謝季，慶祝球隊台灣大賽封王。中信兄弟球迷當中，有人舉起「我們要大巨蛋」牌子，希望來年能夠在大巨蛋完成連霸。中信兄弟領隊劉志威說：「這也是我們的期盼，希望大巨蛋盡快完工，目標明年在大巨蛋達成2連霸。」

劉志威說，他對於大巨蛋的興建進度還不是很確定，但既然球迷有這樣的提出，球隊方面要先想好之後的可能性跟安排。

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劉志威說：「我們也期盼大巨蛋盡快完工，至少明年季後賽能夠在大巨蛋打，會是我們的希望跟目標。大台北地區其實需要這樣的場所，我們引頸期盼，以我們球隊球迷的支持度，相信大家會踴躍進場。」

明年球季末的季後賽，中信兄弟是否能前進大巨蛋，劉志威坦言目前還不確定。至於後年以後中信兄弟的主場，劉志威則說，大巨蛋有安排比賽的潛力、也有商業考量，但之後球隊的主場，還是會以台中洲際球場為主，可以運用雙主場的概念規劃。

中信兄弟球迷感恩會，球迷舉出看板，想在大巨蛋拚連霸。（中信兄弟提供）

中信兄弟球迷感恩會，球迷舉出看板，想在大巨蛋拚連霸。（中信兄弟提供）

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