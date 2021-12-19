NBA》蜘蛛人電影熱映 米契爾又在宣傳廣告尬一角

米契爾。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球場失利，商場得意。爵士拉出8連勝之後，接連不敵來犯的馬刺、巫師，已在自家鹽湖城苦吞2連敗， 當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）雖未能力挽狂瀾，隨著漫威超級英雄電影《蜘蛛人：無家日》正在全球熱映，這位外號「蜘蛛人」的明星後衛也順勢推出特殊款代言戰靴，期待趁著耶誕假期炒旺買氣。

近況欠佳的巫師，靠著後衛畢爾（Bradley Beal）狂飆本季個人新高37分，爆冷以109：103扳倒爵士，終止4連敗，也逼得西部老三在家中接連飲恨，獨取全隊最高32分的米契爾 ，賽後失望之情溢於言表，不幸中的大幸是，這位NBA的「蜘蛛人」已再次搶搭電影風潮，最近又在演藝圈活躍起來，不但與男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）一齊現身宣傳廣告，專屬球鞋也推出應景款式，引發球迷熱議。

請繼續往下閱讀...

其實早在2019年《蜘蛛人：離家日》時，米契爾就曾在電影廣告中「尬一角」 ，如今最新廣告順應多元宇宙劇情，湯姆霍蘭德笑說，既然都「三代同堂」了，搞不好連籃球場上「蜘蛛人」都會現身，這也讓眾粉絲更加期待，戲味十足的米契爾大秀演技。

在 Instagram 查看這則貼文 Donovan Mitchell（@spidadmitchell）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Donovan Mitchell（@spidadmitchell）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法