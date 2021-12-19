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拳擊》拳擊網紅又贏了！右側勾拳擊倒前UFC冠軍（影音）

2021/12/19 18:02

拳擊網紅保羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日拳擊網紅J.保羅（Jake Paul）與前UFC次中量級冠軍Tyron Woodley再度相約一戰高下，雙方合約更清楚寫到，若Woodley有辦法以擊倒（Knockout）方式來擊敗J.保羅，即可再獲50萬美元獎金。然而，最終反倒是J.保羅以一記右側勾拳擊倒Woodley，取得對戰2連勝，再度讓Woodley顏面盡失。

8月底雙方首度交戰打得難分難捨，最終J.保羅以分歧判決（Split Decision）拿下勝利。今雙方再度碰頭，對決到第6回合2分12秒之際，J.保羅冷不防的對Woodley使出一記右側勾拳，紮實擊中Woodley的左臉，只見中招後的Woodley應聲倒下，也正式宣告J.保羅的對戰2連勝。

「比賽到後來完全是來真的，就像我的右拳！」J.保羅在賽後狂言。他也表示，當他注意到自己的右直拳總是被Woodley以左手擋下，而第6回合Woodley又再次使用相同招式，他就知道是時候該結束比賽了，「我早就設計好這波攻勢，我知道他（Woodley）預期會是記直拳，所以我只好來變化，使出側勾拳。」

不過J.保羅還是向Woodley致上敬意，同時還不忘對原先的對手Tommy Fury開嗆，「這傢伙（Woodley）是傳奇，我為他只有兩個星期準備還接受這場比賽感到尊敬，不像Tommy Fury只是個癟三。」

而在賽前還有另一場令粉絲關注的大戰，由前NFL跑衛Frank Gore對上前NBA明星控衛D.威廉斯（Deron Williams），最終由D.威廉斯透過分歧判決勝出。

前NBA明星控衛D.威廉斯（左）透過分歧判決擊敗前NFL跑衛Frank Gore（右）。（USA TODAY Sports）

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