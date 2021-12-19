高球》杭州亞運高爾夫職業球員參賽有譜？王政松提出看法

中華高協理事長王政松接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2022年杭州亞運明年9月登場，昨天中國媒體消息指出，明年亞運高爾夫項目將開放職業選手參賽，屆時將會拉高比賽競爭力，也會改變過去遴選參賽選手的條件。對此，高爾夫協會理事長王政松表示，若開放職業選手參賽，屆時國手資格選拔將會調整，以奪牌為遴選目標，但仍得召開選訓委員會進行商討，加上消息剛公布，目前還未有明確定案。

高爾夫自1982年新德里亞運開始成為正式項目，分為個人和團體賽，起初僅有男子組，1990年起才有女子組賽事，但過去10屆都只開放業餘選手參賽。不過，自2018年雅加達亞運起開始討論，是否開放職業選手參賽，讓選手不會因為職業和業餘身分的差別，而無法參與亞運會。

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對於職業選手參加亞運的說法，王政松表示，基本上已經有8、9成的機率會通過，這將會拉高亞運高爾夫的競爭強度，「若職業選手也列入考量，選材樣本會更多也更有競爭力，但仍要討論，該如何整合職業和業餘選手戰力，期盼我們能在亞運拿回台灣高爾夫競爭力。」

不過，王政松坦言，職業選手現階段都已經在巡迴賽出戰賺取獎金，若希望他們出賽，勢必得要商討補償機制，提高球員參與的意願，「像是美巡選手要大老遠從美國飛回亞洲，來回所需時間長，還得損失至少兩場比賽，所以不只要考量能否推派台灣最強代表隊陣容，也要尊重選手意願，這部分將會再召開選訓委員會進行討論。」

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