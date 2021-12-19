還好是在台北！驚傳5跑者OHCA 運動賽事醫療須標準化

2021台北馬拉松鳴槍起跑，跑者奮力衝出。（記者方賓照攝）

台北馬拉松驚魂記

◎作者：台灣運動醫學會榮譽理事長 葉文凌醫師

今早真是驚濤駭浪，喧喧嚷嚷的公投大案終於塵埃落定，但是歡喜的台北馬拉松比賽，卻驚傳有五個OHCA的案例，真是恐怖到極點。想必主辦單位大概嚇到魂不附體，直呼輒輒。真是天佑蒼生，這是發生在首善之區的台北，沿路的台大、馬階、三總均是醫學中心，且路段平坦，無上山下海之虞。更重要的是，重症治療能量充足，後援的加護病房和外科手術也絕不是問題。

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只是，若是同樣的問題發生在萬金石馬拉松，或者台東馬拉松會有怎樣的場景呢？我不禁再度呼籲，運動賽事的醫療服務必須要標準化。運動賽事一定會有風險，必須要有風險意識和保障措施。

試以醫療資源分布而言，台灣在扭曲的專科化、評鑑、及健保制度下，醫師很多，但是執業和訓練卻被層層節制。因此執業能力是嚴重的分配不均，以最常發生的心臟疾病為例，整個花東縱谷加南迴公路三百多公里，其治療能量恐不如台北十公里範圍的十分之一。更別提後備支援能量之不足與時間延遲效應的災難。當以分秒為爭的急症發生時，碰到以小時計的運輸工具時，已經是抓襟見肘，更別提萬一多人急症時，量能之不足的可怕景象。

再以法律手段而言，對於運動賽的規範無定論。不論是舉辦單位的資格、舉辦活動的時間、地點、天氣條件，選手的條件和要求，比賽的準備工作，不論是硬體設備、配合條件、人員要求、醫療準備、保險要求、運輸條件、政府部門必須配合事項，均無規範。因此除非是公部門主辦，否則主辦方是無權要求公部門配合的。所以安全措施落差極為巨大，似乎只能依賴諸神保佑，千萬别出事。

運動從來就是國之大事，任何國家都會把運動成績當做國家榮耀！不論是古希臘，往日之納粹德國，乃至蘇聯時代，今之美國，皆然。當奧運國手舉起金牌，光宗耀祖時，其後代表政府、運動協會、教練、家長、學校、志工、選手，乃至醫院的無數無名或有意的投入。其帶頭者，也就是運動主管機關的位階也決定了國家投入之能量。若只是以一把义子想舉起一頭鯨魚，自然只能看鯨魚是否剛好把心臟撞上义子，而且义子還要夠長夠硬才行。我們不能只是換一把魚义而已，而是要建立一個捕大魚和保護小魚的系統，如此才能可長可久的大量繁殖大魚，也才有機會成為真正的運動強國。

葉文凌醫師（右）。

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