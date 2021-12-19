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關懷盃》陳宥瑞表現神勇！ 三星少棒5年奪第3冠

2021/12/19 17:18

三星少棒奪冠。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕第28屆關懷盃宜蘭三星少棒今天先在4強賽以13:7扳倒台東卑南，冠軍戰再以11:0大勝台東豐田，提前4局結束比賽拿到冠軍，這是隊史第4冠，5年第3冠。

三星少棒奪冠。（記者羅志朋攝）

三星總教練黃郁翔表示，這場比賽每個小孩子都有做到自己的責任，把該展現的東西表現出來，關懷盃最大不同在於有職棒球星會到場，讓這些孩子有目標嚮往，他們可以激勵、鼓勵這些孩子。

三星全場敲出10支安打，加上對方投手群奉送4次四壞球保送，強攻猛打擊潰對手，其中第3局一輪猛攻灌進8分奠定勝基，先發投手陳宥瑞完投4局被敲3安，飆出3K、沒有保送，無失分拿下勝投和投手獎，打第3棒的他，單場3打數敲1安，跑回1分。

黃郁翔盛讚就讀小五的陳宥瑞力量、球速、協調性都不錯，哥哥也很出色，應該家族有優良基因遺傳，雖然身高不高，不過並不擔心，畢竟好幾屆學長都是在國二、三抽高，未來比較重要，現在把基本工作好，未來較有發展性。

「投得很好。」陳宥瑞表示，這場放輕鬆投，丟給對方打者打，之前中信盃對豐田但投不好，球隊也因失誤過多輸球，今天贏回來，最欣賞的球員是王建民和林智勝，因為很帥。

陳宥瑞拿下投手獎。（記者羅志朋攝）

林立勉勵三星少棒小球員。（記者羅志朋攝）

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