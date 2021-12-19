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PLG》超級大黑馬！ 職籃新軍國王開季全勝、獨居第一

2021/12/19 17:56

新北國王擊敗夢想家，開季全勝獨居聯盟第一。 （記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕P. LEAGUE+職籃新軍新北國王成為最大黑馬，今在主場靠著「小火車」湯瑪斯豪取28分、17籃板和7阻攻，終場94：89擊敗台新夢想家，拿下開季3連勝，也是聯盟唯一的不敗之師。

湯瑪士豪取28分、17籃板、7阻攻。 （記者羅沛德攝）

前3節戰況膠著，雙方戰成67平手，地主國王在第4節發動猛攻，一波13：2的攻勢，取得雙位數領先；夢想家在比賽後段急起直追，連續3個三分球，將分差縮小至2分差，可惜最後幾波攻勢受阻，吞下本季第2敗。

國王「微笑射手」簡祐哲表現出色，全場13投7中，攻下本土最高18分，李盈峰則扮演奇兵，全場10投5中，貢獻12分、5籃板。

簡祐哲攻下本土最高分。 （記者羅沛德攝）

本場比賽夢想家總共吞下27次犯規，比國王多次12次，成勝負的分水嶺，國王也因此獲得23次罰球，比夢想家多了8次。

吳永盛打出返台加盟PLG的代表作，全場12投7中，貢獻17分，但他僅回應，「球隊輸球，多好的表現都不值得開心。」

夢想家吳永盛打出返台代表作。（記者羅沛德攝）

李盈鋒。 （記者羅沛德攝）

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