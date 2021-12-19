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羽球世錦賽》戴資穎苦戰兩局不敵山口茜 收下銀牌仍平台灣最佳

2021/12/19 19:04

戴資穎。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣世界球后戴資穎今在2021羽球世錦賽女單決賽登場，但疑似受到大腿傷勢所擾，和日本女將山口茜苦戰兩局後，以14：21、11：21落敗，雖然沒能帶回台灣首面金牌，仍創下小戴個人在世錦賽最佳成績。

戴資穎（左起）、山口茜、張藝曼、何冰嬌。（法新社）

戴資穎收下銀牌，創個人世錦賽最佳戰績。（法新社）

戴資穎今年東京奧運摘下女單銀牌，為台灣締造女單在奧運最佳成績，奧運後她選擇閉關在台灣訓練，瞄準這次世錦賽獎牌。台灣隊過去在世錦賽共獲2銀、4銅，獨缺金牌，而女單最佳成績為「羽球精靈」鄭韶婕2011年的銀牌。

戴資穎在這次世錦賽表現勢如破竹，不只打破自己的「8強魔咒」，還連退上屆世錦賽摘金的印度名將辛度、中國好手何冰嬌勇闖決賽，今將和近況頗佳的山口茜爭金。

世界排名第3的山口茜在10月連奪丹麥公開賽、法國公開賽冠軍，過去她和戴資穎共過招17次，山口茜以7勝10負略居下風，兩人最近一次交手為2019年印尼公開賽4強，當時是山口茜贏球。

決賽現場不少球迷力挺戴資穎，轉播過程不時能聽到粉絲用中文高喊「小戴加油！」今天開局雙方你來我往，戰成4：4平手後，戴資穎連拿4分，一度握有領先優勢，但山口茜馬上還以顏色，率先拿下第11分。技術暫停後，小戴沒能控制失誤，多次回球出界，讓山口茜擴大領先，以14：21丟掉首局。

戴資穎。（法新社）

戴資穎第2局開賽在失誤偏多的情況下，以1：4開局，但她馬上調整好腳步，幾次犀利角度的回擊，讓山口茜難以招架，馬上要回分數，只是小戴無法有效控制失誤，不只沒能把分數拉開，還被山口茜反超先拿下第11分。

技術暫停後，戴資穎疑似大腿不適，影響她的跑動，也沒能擋下山口茜的攻勢，以11：21落敗。

戴資穎收下銀牌，創個人世錦賽最佳戰績。（法新社）

山口茜。（法新社）

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