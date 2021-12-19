晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》曾經想選球三弟？勇士總管上節目曝當時決定

2021/12/19 20:34

小波爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士年輕小將威斯曼（James Wiseman）於去年選秀以首輪榜眼之姿被選進，然而受傷勢所困的他在去年僅出賽39場，本季至今仍歸期未定。反觀探花「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）不僅奪下新人王，更儼然成為黃蜂新救世主，勇士當年的選擇也備受外界質疑。

近期總管邁爾斯（Bob Myers）於Podcast節目上透露，勇士球團的確曾在威斯曼與小波爾兩人之間做抉擇，「我們當時鎖定了James（威斯曼），很明顯地跳過了LaMelo（小波爾）。我們徹頭徹尾思考過所有事，也依循思考方向做決定，並不是我說了算並掉頭就走。」

「我們最後也用我們的方式進行了排名。我們也觀察過LaMelo，他優異的試訓表現我們都看在眼裡。我們都明白他最終會成為一名很棒的球員，不過最後我們仍把James擺在他前面。」

勇士陣中除了二年級生威斯曼，還有今年剛選進的庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody），然而爭冠也是勇士正在進行的時間軸，因此新秀們自然無法得到太多發揮及犯錯的空間。對此邁爾斯也表示，儘管不知未來威斯曼會變成怎樣的球員，但仍給予他相當高的期許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。