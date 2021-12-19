NBA》曾經想選球三弟？勇士總管上節目曝當時決定

小波爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士年輕小將威斯曼（James Wiseman）於去年選秀以首輪榜眼之姿被選進，然而受傷勢所困的他在去年僅出賽39場，本季至今仍歸期未定。反觀探花「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）不僅奪下新人王，更儼然成為黃蜂新救世主，勇士當年的選擇也備受外界質疑。

近期總管邁爾斯（Bob Myers）於Podcast節目上透露，勇士球團的確曾在威斯曼與小波爾兩人之間做抉擇，「我們當時鎖定了James（威斯曼），很明顯地跳過了LaMelo（小波爾）。我們徹頭徹尾思考過所有事，也依循思考方向做決定，並不是我說了算並掉頭就走。」

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「我們最後也用我們的方式進行了排名。我們也觀察過LaMelo，他優異的試訓表現我們都看在眼裡。我們都明白他最終會成為一名很棒的球員，不過最後我們仍把James擺在他前面。」

勇士陣中除了二年級生威斯曼，還有今年剛選進的庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody），然而爭冠也是勇士正在進行的時間軸，因此新秀們自然無法得到太多發揮及犯錯的空間。對此邁爾斯也表示，儘管不知未來威斯曼會變成怎樣的球員，但仍給予他相當高的期許。

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