晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》颳起南台灣小旋風 高雄22支U6隊伍競爭激烈

2021/12/19 20:39

高雄22支U6隊伍場面熱鬧。（迷你足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響而停辦的陰霾，迷你足球推廣協會舉辦的110學年度幼兒園盃足球賽高雄區賽事，今在鳳山體育館熱鬧登場，吸引22支U6隊伍共襄盛舉，戰況精彩刺激，週末假期在當地颳起足球小旋風。

來自新興黃蜂俱樂部的小球員徐楚勛，跟著哥哥學踢足球1年多，在父母鼓勵下跟著加入俱樂部，徐媽媽表示，小孩子開始接觸足球後，變得更有生活自理能力，胃口變好也不再挑食，體能更明顯提升，「優點真的說不完，雖然家長必須花更多時間在一旁陪同，卻也有機會交換育兒經，共同陪伴小朋友成長。」

徐爸爸則補充，這兩年來看小孩踢球過程，發現這比賽對家庭凝聚力相當有幫助，也讓小孩學習團隊合作重要性，尤其近年迷你足協氣墊式場地非常安全，也省去界外球撿球困擾，相信足球運動在高雄會越來越受歡迎。

關注高雄足球基層發展的立委許智傑，偕同運動發展局長侯尊堯、前秘書蘇致榮親臨現場，為所有參賽小選手加油打氣，許智傑表示，足球6年計劃是全面性的，不僅從基層培養選手往上銜接至各年齡層，也健全國家隊與可能職業型態發展，驅動年輕選手有目標可努力，「先讓小朋友從喜歡足球開始，進而當成生活一部份，即便將來不是國手或職業選手，也能在社區持續燃燒熱情。」

新興黃蜂俱樂部小球員徐楚勛（左）與家人。（迷你足協提供）

小朋友場上對抗戰況激烈。（迷你足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。