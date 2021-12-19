足球》颳起南台灣小旋風 高雄22支U6隊伍競爭激烈

高雄22支U6隊伍場面熱鬧。（迷你足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響而停辦的陰霾，迷你足球推廣協會舉辦的110學年度幼兒園盃足球賽高雄區賽事，今在鳳山體育館熱鬧登場，吸引22支U6隊伍共襄盛舉，戰況精彩刺激，週末假期在當地颳起足球小旋風。

來自新興黃蜂俱樂部的小球員徐楚勛，跟著哥哥學踢足球1年多，在父母鼓勵下跟著加入俱樂部，徐媽媽表示，小孩子開始接觸足球後，變得更有生活自理能力，胃口變好也不再挑食，體能更明顯提升，「優點真的說不完，雖然家長必須花更多時間在一旁陪同，卻也有機會交換育兒經，共同陪伴小朋友成長。」

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徐爸爸則補充，這兩年來看小孩踢球過程，發現這比賽對家庭凝聚力相當有幫助，也讓小孩學習團隊合作重要性，尤其近年迷你足協氣墊式場地非常安全，也省去界外球撿球困擾，相信足球運動在高雄會越來越受歡迎。

關注高雄足球基層發展的立委許智傑，偕同運動發展局長侯尊堯、前秘書蘇致榮親臨現場，為所有參賽小選手加油打氣，許智傑表示，足球6年計劃是全面性的，不僅從基層培養選手往上銜接至各年齡層，也健全國家隊與可能職業型態發展，驅動年輕選手有目標可努力，「先讓小朋友從喜歡足球開始，進而當成生活一部份，即便將來不是國手或職業選手，也能在社區持續燃燒熱情。」

新興黃蜂俱樂部小球員徐楚勛（左）與家人。（迷你足協提供）

小朋友場上對抗戰況激烈。（迷你足協提供）

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