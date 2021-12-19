網球》狂賀！曾俊欣驚天大逆轉 ATP挑戰賽首冠到手

曾俊欣。（取自ATP推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾俊欣遠征葡萄牙傳回捷報！馬亞男網挑戰賽第2站，台灣「夜市球王」單打決戰後勁十足，5：7、7：5、6：2大逆轉地主第5種子博爾赫斯（Nuno Borges），5連勝驚險踢館，笑捧遲來的生涯首座ATP挑戰賽冠軍。

現年20歲的曾俊欣，年終歲末在這項南歐室內紅土賽事表現出色，上週首站他一路過關斬將，直到決賽歷經3盤苦戰，才遭到法國勁敵布隆卡諾（Geoffrey Blancaneaux）翻盤，雖然無緣ATP挑戰賽金盃，「夜市球王」世界男單排名仍從256來到232，再創生涯新高，並躋身下月澳洲公開賽會外名單。

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第2站捲土重來，手感發燙的曾俊欣延續絕佳狀態，連贏4場1盤未失，週日壓軸對手，則換成2018年葡國未來賽的手下敗將博爾赫斯。準備充分的「夜市球王」，率先破發2：0開局，但5：4錯失得盤機會，反遭年長4歲東道主接連回破先下一城；所幸台將第7種子鬥志頑強未受影響，次盤重整旗鼓，歷經前段互破拉鋸，關鍵第11局再破壓制，硬是扳回一城。

戰線拉入決勝盤，拚出信心的曾俊欣乘勝追擊，第3局連下4球強勢破發，3：1拉開差距，趁著對方陷入亂流他再度突破，一口氣横掃5局，取得5：1聽牌，總計鏖戰2小時26分鐘保發關門，不但天助自助彌補上週功虧一簣的遺憾，更用冠軍為本季畫下完美句點。

曾俊欣奪下ATP挑戰賽首冠，為本季畫下完美句點。（曾育德提供）

曾俊欣奪下ATP挑戰賽首冠。（曾育德提供）

曾俊欣奪下ATP挑戰賽首冠。（曾育德提供）

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