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網球》喜上加喜！夜市球王曾俊欣獲澳網會內外卡

2021/12/20 06:54

曾俊欣。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾俊欣遠征葡萄牙多喜臨門！馬亞男網挑戰賽第2站，台灣「夜市球王」昨單打決戰後勁十足，3盤大逆轉地主第5種子博爾赫斯（Nuno Borges），不但笑捧生涯首座ATP挑戰賽冠軍，原已躋身明年初澳洲網球公開賽男單會外的他，還天助自助獲得會內外卡，即將直接在大滿貫128籤舞台出擊。

現年20歲的曾俊欣鬥志頑強，包括上週首站在內，已歷經兩度ATP挑戰賽決戰失利考驗，如今總算天助自助、贏得遲來的首冠，並繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，榮膺史上台將第4人，週一最新世界男單排名還從232，大幅躍至個人新高188，隨行父親曾育德更透露，愛子精彩表現已經獲得澳網會內外卡，堪稱最大驚喜。

「非常高興能在年終壓軸站，拿下生涯第一個挑戰賽冠軍。」賽後曾俊欣表示，這週打法的積極主動和侵略性，表現都很好，「3盤比賽對我的心態更是非常大考驗，第1盤5：4領先發球局沒把握住，讓對手有機會反撲，第2盤我一直告訴自己，絕不能輕鬆把冠軍拱手讓人，一定要拼到最後。」還好「夜市球王」關鍵破發扳回一城，臨場士氣大振，「第3盤對方不論心態、體能都明顯下滑，讓我更有把握拿下勝利。」

曾育德則分析，曾俊欣與斯洛伐克教練結束2年合作後，現今的德國教頭給予他極大自信，「心理上的成長，讓俊欣在場上表現進步，這應該是他最後兩站大突破的關鍵。」接下來曾俊欣將飛到德國，為南半球澳網大滿貫備戰。

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