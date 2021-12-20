網球》自打臉？彭帥現身受訪「從未寫過任何人性侵我、一直很自由」

彭帥今稱從未說過自己遭到性侵。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國網球名將彭帥上月在微博發文指控遭中共高官張高麗性侵、讓各界譁然，WTA還因此宣布將停辦在中國的賽事，不過彭帥昨現身公開場合，受訪時竟向記者說「我從未寫過任何人性侵我」，自打臉言論再次引發熱議。

彭帥上月2日在微博發文指控遭前中國國務院副總理張高麗性侵，不過相關內容很快就在中國網路上全數被移除，中國官媒環球電視網（CGTN）過了將近半個月才突然貼出一封彭帥寫給WTA主席的信、隨後釋出她出席網球賽開幕式的影片，國際奧委會（IOC）甚至還公布主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥進行視訊通話的照片，希望能平息外界聲浪。

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即便如此，國際社會始終仍對彭帥的安危保持質疑，前球后艾芙特（Chris Evert）在社群以「#彭帥在哪裡」的貼文號召，獲體壇多名球員響應；WTA（職業女網總會）主席賽門（Steve Simon）隨即在本月初宣布，決定停辦在中國舉辦的所有賽事。

彭帥昨與中國體壇名將包括籃壇巨星姚明、帆船女將徐莉佳和退役桌球好手王勵勤受邀在上海出席「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽決賽」，她在活動結束後接受新加坡《聯合早報》記者採訪，表示自己一直住在北京，當記者問及「出入自由嗎？會有人監視嗎？」彭帥先反問：「為什麼會有人監視？」接著遲疑答道：「一直都很自由...」

隨後記者提及性侵傳聞時，彭帥表示：「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

「關於微博，這是關於個人隱私的問題，」彭帥說，「可能大家有很多的誤解，所以不存在這種扭曲的解讀。」

彭帥也提到，寫給WTA主席賽門的信，中文是由本人所寫，只是自己的英文水準無法翻譯成英文，但兩者之間沒有任何訊息上的差異，記者問及「完全是出於自己本人的意願？」彭帥也點頭回覆：「是，完全。」

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