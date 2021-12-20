NBA》紫金大軍淪陷！ 連總教練也觸發健康安全協議

湖人主帥沃格爾觸發協議，今天比賽無法出陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在NBA越來越嚴重，湖人隊今天宣布，主帥沃格爾（Frank Vogel）觸發聯盟的健康與安全協議，因此將不會出戰與公牛隊的比賽，空缺將改由助理教練費茲戴爾（David Fizdale）擔任。

根據《ESPN》報導，費茲戴爾先前曾以非武漢肺炎的因素，缺席客場3連戰的第一戰，隨後他在明尼蘇達與球隊會合，而客場之旅的最後一站將對上公牛，同時這也是公牛因為疫情爆發延後兩戰後的首場比賽。

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除了沃格爾以外，湖人隊的另一名助理教練漢迪（Phil Handy）也觸發了聯盟的健康與安全協議，最近兩場比賽都缺陣。

近期湖人飽受傷病與疫情所苦，包含貝茲莫（Kent Bazemore）、里維斯（Austin Reaves）、布萊德利（Avery Bradley）、塔克（Talen Horton-Tucker）、豪爾德（Dwight Howard）、孟克（Malik Monk）等人都觸發協議無法出賽，魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖短暫觸發協議但已經通過檢測能夠比賽，同樣觸發協議的努恩（Kendrick Nunn）也被獲准能夠比賽，但他因為受傷還被放在傷病名單當中，除此之外，A.戴維斯（Anthony Davis）近日因為在比賽中受傷，經檢查為左膝內側副韌帶扭傷，至少需要4個禮拜才有機會回歸。

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