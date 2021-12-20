MLB》鎖定外野強打 美媒曝馬林魚曾與康佛托接觸

馬林魚對強打外野手康佛托有興趣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕強打外野手康佛托（Michael Conforto）季後拒絕大都會1840萬美元的合格報價，投身自由市場，而今日有美國媒體爆料，馬林魚不僅對這位好手有興趣，雙方還曾在封館前有過談話。

專跑佛羅里達棒球新聞的弗里薩洛（Joe Frisaro）今日報導，馬林魚正在尋找強打、外野手，爆料在封館之前，球團曾與左打外野手康佛托有過談話。而馬林魚季後的確也傳出與幾名外野手的相關傳聞，曾對強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）及馬提（Ketel Marte）展現出興趣，也以4年5300萬美元（約新台幣14億）簽下30歲資深外野手賈西亞（Avisail Garcia）

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不過弗里薩洛以及紐約媒體《Newsday》的希利（Tim Healey）在Podcast裡都指出，馬林魚和康佛托的最大問題點在於價錢，弗里薩洛更強調，馬林魚不會願意提出像大都會以4年7800萬美元網羅外野好手馬堤（Starling Marte）的報價。

康佛托今年成績並不是太亮眼，出賽125場，有14轟，55分打點，打擊三圍0.232/.344/.384，2017年有27轟，更在該年入選明星賽，2018年有28轟，隔年繳33轟。

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