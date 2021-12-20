日職》吳念庭新隊友是二刀流？ 傳西武看上小聯盟19轟內野手

維特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅休賽季持續尋找洋助人，看上本季在水手3A有著19轟，同時還投了7場比賽的「二刀流」選手維特（Jantzen Witte）。

根據日媒《日刊體育》消息指出，維特沒有大聯盟經驗，今年在3A有104場出賽，繳出2成99打擊率、19轟，攻擊指數0.856的表現，能夠鎮守一、二、三壘，除此之外他本季還投了7場比賽，不過表現不甚理想，大部分都是在大幅落後時登板幫助投手消化局數，共7.2局被打11支安打丟7分，送出4次三振沒有保送，防禦率8.22。

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報導指出，西武預計將維特視為內野手，但能否讓他有登板的機會仍是未知數，先前西武獅有針對洋投進行補強，他們簽下前韓職起亞虎的日裔巴西籍24歲右投高橋波。

值得一提的是，維特曾在今年球季水手與白襪的熱身賽，參與一次罕見的「5-2-3-2」三殺守備，當時白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）在滿壘時敲出三壘方向滾地球，三壘手D.華頓（Donovan Walton）先傳往本壘封殺，接著捕手再傳給擔任一壘手的維特來刺殺阿布瑞尤，維特再把球傳往一壘抓到想往本壘跑的安德森（Tim Anderson），形成一次三殺守備。

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