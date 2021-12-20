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NBA》僅復出2戰還繳代表作 綠衫軍後衛又觸發協議

2021/12/20 09:19

塞爾提克後衛理查森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克得分後衛理查森（Josh Richardson）於昨日的比賽扮演板凳奇兵，繳出27分本季代表作，但不料才剛從健康與安全協議重返沒幾天的他，今日又再度觸發協議。

理查森在10日對太陽的比賽前，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測結果呈陽性，被迫就地隔離，而在缺陣數天後終於順利通過篩檢，於日前回歸，並且出賽綠衫軍18、19日的「背靠背」，然而今日卻不料再度傳出觸發健康與安全協議的消息，明日與七六人的比賽確定缺陣。

理查森本季出賽22場，場均攻下10.7分1.4助攻2.9籃板，昨日對尼克的比賽扮演板凳奇兵，上場32分鐘，14投9中攻下27分，另有5籃板4助攻3抄截。

而根據塞爾提克官方的列表，目前隊上光是觸發安全協議的球員就有多達7位，朗福德（Romeo Langford）、施洛德（Dennis Schroder）和塔圖姆（Jayson Tatum）都受傷病所苦，與七六人的比賽出戰存疑。

塞爾提克目前戰績15勝15敗，排名東部第8。

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