NBA》僅復出2戰還繳代表作 綠衫軍後衛又觸發協議

塞爾提克後衛理查森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克得分後衛理查森(Josh Richardson)於昨日的比賽扮演板凳奇兵,繳出27分本季代表作,但不料才剛從健康與安全協議重返沒幾天的他,今日又再度觸發協議。

理查森在10日對太陽的比賽前,因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)檢測結果呈陽性,被迫就地隔離,而在缺陣數天後終於順利通過篩檢,於日前回歸,並且出賽綠衫軍18、19日的「背靠背」,然而今日卻不料再度傳出觸發健康與安全協議的消息,明日與七六人的比賽確定缺陣。

理查森本季出賽22場,場均攻下10.7分1.4助攻2.9籃板,昨日對尼克的比賽扮演板凳奇兵,上場32分鐘,14投9中攻下27分,另有5籃板4助攻3抄截。

而根據塞爾提克官方的列表,目前隊上光是觸發安全協議的球員就有多達7位,朗福德(Romeo Langford)、施洛德(Dennis Schroder)和塔圖姆(Jayson Tatum)都受傷病所苦,與七六人的比賽出戰存疑。

塞爾提克目前戰績15勝15敗,排名東部第8。

