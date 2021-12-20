羽球》2度一輪遊敲響警鐘 季初的震撼教育讓駱建佑年末寫下驚奇

駱建佑奪下世錦賽男單金牌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新加坡好手駱建佑今年賽季大爆發，昨更為星國奪下世錦賽首金，賽後受訪時他的興奮之情溢於言表，也透露今年表現突飛猛進的轉捩點。

「我有點無法思考，」駱建佑奪金後表示，「年初的時候我完全沒想到這件事會發生（世錦賽奪金），我非常、非常開心。」

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駱建佑昨在決賽以21：15、22：20力退印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），談及此役時指出，「他是非常棒的攻擊型選手，所以我必須在防守上做好準備，面對壓力並不簡單，但我試著讓自己保持冷靜與耐心。」

駱建佑在奧運後表現有目共睹，他先前曾多次提到在杜拜與安賽龍（Viktor Axelsen）一起訓練帶來成效，昨則透露是年初的泰國站敲響了自己心中的警鐘。

世界羽聯去年的賽事受到疫情影響嚴重延宕，今年一月終於復賽，年初的Yonex泰國公開賽以及豐田泰國公開賽，駱建佑連兩站上演一輪遊，「很久沒打比賽後，曼谷（的成績）提醒我，讓我知道自己和世界頂尖好手的距離有多遠。」

「因此也激勵我要好好準備奧運，在那之後我與Viktor一起訓練、得到很多經驗，很開心今天能達到這個成就。」

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