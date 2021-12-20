網球》曾俊欣奪冠成台將第四人 粉專曝7年多前的那次意外

曾俊欣。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「夜市球王」曾俊欣昨天在葡萄牙馬亞男網挑戰賽第2站，以5：7、7：5、6：2逆轉地主博爾赫斯（Nuno Borges），贏下生涯首座ATP挑戰賽冠軍，今天粉絲專頁也分享了曾俊欣7年前的小故事。

粉專寫道：「7年多前，俊欣還未滿13歲的時候，第一次來馬亞（Maia），同一個賽場，當時準備參加歐盟14歲級的錦標賽，剛到的那天晚上，戴角膜塑型片時鏡片破裂扎傷了眼睛，緊急送醫，結束了第一次馬亞之旅。」

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文中也透露，曾俊欣在這次來馬亞前，原本星期六的雙打冠軍賽因雨延賽，而馬亞第一站的積分是進澳網最後的機會，計劃上應是星期日飛葡萄牙馬亞，做好準備、爭取進澳網機會。但基於對搭檔與賽會的承諾，團隊選擇留下打完雙打賽事，之後意外的驚喜接連發生，最後曾俊欣拿下了生涯第一座ATP挑戰賽冠軍，也順利獲得澳網會內賽資格。

最後粉專寫道：「俊欣特別要感謝許許多多默默支持的貴人們！雖然只是一點點小小的進步，希望與您們分享、答謝您們一直以來的支持！」

20歲的曾俊欣在拿下這座冠軍後，成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，第四位能夠在男單挑戰賽封王的台灣選手。

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