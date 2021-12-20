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NBA》睽違1個月的勝利！ 貝伊26分率活塞退熱火中止14連敗

2021/12/20 10:28

貝伊（中）拿下26分，包含第四節的10分幫助球隊中止14連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天在主場迎戰熱火，靠著貝伊（Saddiq Bey）單場26分帶領下，以100：90收下勝利，也終止了隊史單季最長的14連敗。

活塞在首節一度以5分領先對手，不過卻被打出一波12：4的攻勢，首節打完熱火反以3分超前，第二節活塞雖一度被拉開到9分，但在約瑟夫（Cory Joseph）連得4分的幫助下，半場僅2分落後熱火。

下半場開始，活塞發起猛攻，他們先是靠著貝伊的三分球追平比數，後續再打出21：9的攻勢，反倒取得79：67，12分領先。第四節熱火苦苦追趕，羅利（Kyle Lowry）的上籃一度讓比數追近至5分差，不過活塞止敗慾望更強，貝伊在被追近後連續拿下8分，再度率領球隊拉開領先，最終活塞就一路領先到最後，以100：90順利終止14連敗，這也是他們睽違一整個月以來的首勝。

貝伊無疑是此役的致勝功臣，全場拿下最高的26分，包含第四節10分進帳，而菜鳥坎寧安（Cade Cunningham）雖僅4投2中拿下4分，但送出多達10次助攻，迪亞洛（Hamidou Diallo）15分7籃板，史都華（Isaiah Stewart）7分14籃板，替補上場的傑克森（Frank Jackson）也有12分進帳，老將約瑟夫9分4助攻。

狀元郎坎寧安（左）穿針引線送出10次助攻。（USA TODAY Sports）

熱火方面，羅利拿下19分10助攻5籃板，，但命中率不佳，僅12投3中，斯特魯斯（Max Strus）從板凳出發拿下24分，戴德蒙（Dewayne Dedmon）11分5籃板。

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