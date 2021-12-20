女排世俱盃》把冠軍留在家！土耳其瓦銀擊敗義大利衛冕軍4度奪冠

土耳其瓦基弗銀行（VakıfBank）女排俱樂部獲得世俱盃冠軍。（取自Daily Sabah）

〔體育中心／綜合報導〕2021女排世俱盃決賽（FIVB Women’s Volleyball Club World Championship）昨在土耳其安卡拉舉行，由地主隊土耳其瓦基弗銀行（VakıfBank）出戰衛冕軍義大利科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）。雙方激烈交戰到第五局，最終局由瓦銀以3:2勝出（25:15、22:25、25:22、22:25、15:7），把冠軍留在家，也是瓦銀第四度奪冠。

第一局時瓦銀展現地主之風強勢拿下首局。第二局，科內利亞諾馬上調整好狀態，並以精湛的攔網展開反擊，拿下第二局。第三局一開始，雙方教練都對裁判的判決表示不服，但瓦銀球員並沒有受此影響，在暫停過後用強力的發球和攔網重新主導比賽節奏，拿下第三局聽牌。第四局時義大利世界級球星艾格努（Paola Egonu）火力全開，逆轉第四局並將比賽推進精彩的五局大戰。而在決勝局中瓦銀靠著哈克（Isabelle Haak）和赫克莉（Michelle Bartsch-Hackley）在前排多點開花， 迅速超前比分鎖定勝利，最後順利奪冠。

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來自瑞典的的哈克在本場比賽獲得28分，獲選本屆MVP。而艾格努雖然獲得全場最高的35分，但仍無力回天。

此外土耳其的另一支球隊費內巴切（Fenerbahçe）也在季軍戰中擊敗巴西，獲得銅牌。

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