NBA》坦言非常沮喪 湖人A.戴維斯談傷後情況

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊明星A.戴維斯(Anthony Davis)18號對戰灰狼的比賽中傷到左膝,接受核磁共振檢查後,確定左膝內側副韌帶(MCL)扭傷,評估過後最樂觀的情況是能在13到15場比賽內復出,今早對公牛的比賽他接受賽前採訪,談受傷後的狀況。

A.戴維斯說:「我的心理狀況很好,精神很好,就是跟團隊待在一起。 顯然避免了一次重傷,這讓我的精神重新振作起來,因為我原本不知道是甚麼。我確實聽到有東西斷掉,我最擔心的就是韌帶斷裂...謝天謝地不是。」

A.戴維斯也表示老婆一直是他最重要的支持者,讓他覺得很安心。「是她讓我能保持好的心理狀態。」對A.戴維斯來說雖然能避免手術是個「好消息」,但要休息四周依舊令他非常沮喪。

A.戴維斯在本季的27場比賽中,場均23.3分、9.9個籃板、1.2次抄截和2.0次阻攻,投籃命中率為0.569。

Anthony Davis, wearing a brace beneath his sweats on his left knee, said he’s fine mentally and ready to attack his rehab from an MCL sprain: “Obviously avoided a major injury, which has kinda got my spirits back up because I just didn’t know.” pic.twitter.com/IERjaQH1bv