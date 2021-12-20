NBA》坦言非常沮喪 湖人A.戴維斯談傷後情況

湖人球星A.戴維斯扭傷副韌帶，需休息四周以上。（資料照。法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊明星A.戴維斯（Anthony Davis）18號對戰灰狼的比賽中傷到左膝，接受核磁共振檢查後，確定左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，評估過後最樂觀的情況是能在13到15場比賽內復出，今早對公牛的比賽他接受賽前採訪，談受傷後的狀況。

A.戴維斯說：「我的心理狀況很好，精神很好，就是跟團隊待在一起。 顯然避免了一次重傷，這讓我的精神重新振作起來，因為我原本不知道是甚麼。我確實聽到有東西斷掉，我最擔心的就是韌帶斷裂...謝天謝地不是。」

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A.戴維斯也表示老婆一直是他最重要的支持者，讓他覺得很安心。「是她讓我能保持好的心理狀態。」對A.戴維斯來說雖然能避免手術是個「好消息」，但要休息四周依舊令他非常沮喪。

A.戴維斯在本季的27場比賽中，場均23.3分、9.9個籃板、1.2次抄截和2.0次阻攻，投籃命中率為0.569。

Anthony Davis, wearing a brace beneath his sweats on his left knee, said he’s fine mentally and ready to attack his rehab from an MCL sprain: “Obviously avoided a major injury, which has kinda got my spirits back up because I just didn’t know.” pic.twitter.com/IERjaQH1bv — Kyle Goon （@kylegoon） December 20, 2021

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