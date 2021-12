NBA》疫情越發嚴重！坎特籲聯盟暫緩賽季：多少位確診才肯？

塞爾提克中鋒坎特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕新一波武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情衝擊NBA,甚至有越來越嚴重的趨勢,除又有多人觸發健康安全協議,今日更有3場比賽被迫延期,而塞爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)也在社群呼籲聯盟必須先暫緩賽季。

隨著聯盟受疫情影響越發嚴重,一向有話直說的坎特今日也在推特連發2則相關po文,不滿並呼籲比賽必須先暫停,他先是諷刺寫道:「有多少位NBA球員檢測呈陽性才能讓聯盟延後賽季?」後來坎特更是再直接了當寫道:「延後NBA賽季!」。

根據先前有消息來源透露《ESPN》,聯盟正在與球員工會進行討論,討論是否能夠讓受到疫情影響的球隊,可以多簽球員來避免比賽延後。

消息指出,若球隊出現首位確診案例的話,將被允許以10天短約簽下一名球員,而若第二、三、四例出現,球隊將被要求增加一名10天短約的球員,總體而言,該計畫的目的就是為了讓球隊保持足夠的深度,避免延賽。

How many @NBA players have to test positive for the league to postpone the season?