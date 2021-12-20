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NBA》疫情越發嚴重！坎特籲聯盟暫緩賽季：多少位確診才肯？

2021/12/20 09:58

塞爾提克中鋒坎特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊NBA，甚至有越來越嚴重的趨勢，除又有多人觸發健康安全協議，今日更有3場比賽被迫延期，而塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter）也在社群呼籲聯盟必須先暫緩賽季。

隨著聯盟受疫情影響越發嚴重，一向有話直說的坎特今日也在推特連發2則相關po文，不滿並呼籲比賽必須先暫停，他先是諷刺寫道：「有多少位NBA球員檢測呈陽性才能讓聯盟延後賽季？」後來坎特更是再直接了當寫道：「延後NBA賽季！」。

根據先前有消息來源透露《ESPN》，聯盟正在與球員工會進行討論，討論是否能夠讓受到疫情影響的球隊，可以多簽球員來避免比賽延後。

消息指出，若球隊出現首位確診案例的話，將被允許以10天短約簽下一名球員，而若第二、三、四例出現，球隊將被要求增加一名10天短約的球員，總體而言，該計畫的目的就是為了讓球隊保持足夠的深度，避免延賽。

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