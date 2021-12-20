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MLB》「他造就了現在的我」恩師接掌大都會 馬查多期待對決

2021/12/20 10:56

休瓦特與馬查多。（資料照，今日美國。）

〔體育中心／綜合報導〕前金鶯教頭休瓦特（Buck Showalter）將簽下3年合約，成為大都會總教練，而教士招牌球星馬查多（Manny Machado）在今日受訪時，不但大讚昔日恩師的能力，更流露感恩之情，認為在休瓦特的執教下造就了現在的自己。

大都會老闆寇恩（Steve Cohen）昨日在推特宣布，新主帥將由65歲的休瓦特擔任，昔日子弟兵馬查多認為該決定對大都會非常有益，他說：「我知道休瓦特的加入對於大都會球團來說非常棒，他們得到的是一個非常棒的領導者、是一個會竭盡他所能奮鬥的人，而我也期待首次與他對決。」

馬查多說：「從總教練的角度來看，他棒透了，是我有幸能夠共事的優秀主帥之一。」馬查多也回憶過去在休瓦特麾下打球的時光：「在我年輕的時候，我從他身上學到很多，透過學習和觀察他所做的、他如何在處理棒球場上的一切，這造就了現在的我。」

休瓦特上一次職教是在金鶯，他在2010到2018年共在巴爾的摩待了8個賽季，馬查多則是自2012年上到大聯盟後，至2018年季中交易前皆為金鶯效力。

休瓦特執掌金鶯兵符時期共帶領球隊打進3次季後賽，2014年曾拿下美聯東區冠軍，當年季後賽他們以3勝0敗橫掃老虎晉級，不過在美聯冠軍戰以0：4遭皇家橫掃。

馬查多過去為金鶯效力。（資料照，法新社）

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