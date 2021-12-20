NBA》布魯克斯轟生涯新高37分無用 灰熊不敵拓荒者終止5連勝

拓荒者力克灰熊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今踢館灰熊主場，靠里拉德（Damian Lillard）以及N.鮑威爾（Norman Powell）輪流發威，終場以105：100終止對手近期的5連勝。

近況甚佳的灰熊今首節就攻勢猛烈，一度拉開至11分差，拓荒者則在里拉德的帶領之下緊咬不放，此節他個人就獨得17分，進入次節兩隊依舊你來我往，上半場打完拓荒者以51：52些微落後。

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灰熊易籃後試圖擴大優勢，第三節在布魯克斯（Dillon Brooks）6分27秒的一記灌籃後曾一度拉開至9分差，不過拓荒者展現韌性沒有讓對手就此揚長而去，末節雙方戰況依舊膠著、數度戰成平手，剩下1分多鐘時諾基奇（Jusuf Nurkic）搶到籃板後關鍵補籃助隊取得99：97領先，巴恩（Desmond Bane）在100：103時曾一度有機會以三分球幫助追平比數，不過出手落空事與願違，拓荒者終場就以5分差帶走勝利。

拓荒者今先發3人得分超過雙位數，里拉德轟全隊最高32分、另有5籃板5助攻、N.鮑威爾攻下28分、雷托（Nassir Little）貢獻12分9籃板。

灰熊方面，布魯克斯繳生涯新高37分，亞當斯（Steven Adams）攻下13分9籃板、J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳11分。

布魯克斯繳生涯新高37分。（今日美國）

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