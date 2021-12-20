NBA》布克回歸太陽火力全開！ 9人得分上雙、31分屠殺黃蜂

布克（右）缺席7戰後回歸，小試身手拿下16分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天迎回缺戰7場的主將布克（Devin Booker），彷彿慶祝他的回歸一樣，太陽第一節就領先黃蜂多達22分，最大領先一度來到36分，全隊多達9人得分上雙，並投進本季新高的20顆三分，終場以137：106輕取對手收下3連勝。

太陽在首節就展現行雲流水的攻勢，而黃蜂則手感冰冷，首節剩下2分43秒黃蜂就被拉開到9：31，落後多達22分，接下來黃蜂雖然稍微追近比分，但在C.強森（Cameron Johnson）於比賽時間剩10.3秒後的三分進球後，雙方首節就以37：15，太陽領先22分進入第二節。

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第二節黃蜂手感恢復，單節拿下32分，不過在進攻端卻還是擋不住太陽，也讓他們拿了32分，半場打完依舊落後對手22分，第三節黃蜂雖然比上一節多拿1分，但卻讓太陽猛灌39分，三節打完就已經落後達28分，讓比賽早早就進入垃圾時間，終場太陽以137：106拿下勝利，輕鬆收下3連勝。

黃蜂首節就落後對手22分，整場最大落後36分。（USA TODAY Sports）

布克今天回歸但手感明顯不佳，直到第二節才開始投進高難度三分，全場15投6中，三分8投4中拿下16分，艾頓（Deandre Atyon）15分15籃板、布里吉斯（Mikal Bridges）16分、4顆三分，克勞德（Jae Crowder）14分、保羅（Chris Paul）14分9助攻，得分最高的是替補的麥基（JaVale McGee），他拿下19分7籃板，薛米特（Landry Shamet）也有15分進帳。

黃蜂方面，除了布里吉斯（Miles Bridges）26分進帳外，其他球員的表現都不慎理想，後場雙槍手感急凍，小波爾（LaMelo Ball）12投2中，拿下9分10籃板7助攻，羅齊爾（Terry Rozier）10投2中只拿4分，板凳表現最好的是烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），他拿下18分，但三分7投僅1中。

艾頓15分15籃板。（USA TODAY Sports）

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