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NBA》德羅森歸隊狂轟38分！公牛主場氣走湖人

2021/12/20 12:28

德羅森今繳38分率隊力退湖人。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今在主場迎戰湖人，德羅森（DeMar DeRozan）一回歸就繳出38分的好表現，率隊以115：110力克紫金大軍，終止2連敗。

公牛先前因觸發健康安全協議、兩度延賽，今交手同樣人力不足的湖人，上半場大部分時間都能取得領先、一度將比分拉開至10分差；下半場湖人很快在第三節就靠著I.湯瑪斯切入跳投攻進逆轉分、取得65：64領先，此後雙方開始一路拉鋸，末節倒數52秒、湖人以110：109領先，德羅森在詹姆斯面前跳投命中得手、攻下致勝分，隨後公牛4罰都穩穩罰進，終場就以115：110帶走勝利。

暌違兩周出賽的德羅森今繳全場最高38分、另有6助攻4籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）19分13籃板「雙十」演出、波爾（Lonzo Ball）進帳19分、卡魯索（Alex Caruso）面對老東家繳17分9籃板。

湖人方面，詹姆斯（LeBron James）攻下全隊最高分31分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）20分9籃板8助攻、I.湯瑪斯13分、老將安東尼（Carmelo Anthony）板凳出發挹注21分。

詹姆斯攻下全隊最高31分。（今日美國）

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