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拳擊》遭網紅KO顏面盡失 前UFC冠軍雖沮喪但不會退休

2021/12/20 12:08

Tyron Woodley遭拳擊網紅保羅擊倒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日前UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley）與拳擊網紅J.保羅（Jake Paul）再度交手，第6回合伍德利遭一記右側勾拳應聲擊倒，顏面盡失，雖然他感到有些鬱悶，但強調並不考慮就此退休，喊出「我會再回來的」。

伍德利受訪時表示，確實感到沮喪，但也不打算就此退役，反倒是計畫要在明年出戰更多場比賽，他說：「我看起來並不像是一個緩慢的鬥士，也不像一個沒有戰鬥力的戰士。」信誓旦旦地喊出：「我已經準備計畫要在2022年應對更多場比賽。」也透露想出戰4種不同形式的技擊運動。

伍德利也在比賽過後說：「我很好，也很健康，顯然我很沮喪，我並不想輸。」而他透露自己其實在被擊倒前都認為很有勝算，並且指出自己確實鑄下大錯，將左手放下而非舉著防禦頭部，他說：「一隻手他X的放下了，而我看著它，為什麼我的手放下了？我要瘋了。」

Tyron Woodley與保羅第2度交手。（資料照，法新社）

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