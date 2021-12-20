UVL》大專排球高雄開打 「排球甜心」廖苡任改披北市大戰袍

昔日台灣師大冠軍舉球員廖苡任今年改披北市大學戰袍。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕110學年度大專排球聯賽女子組今在國立高雄科技大學楠梓校區登場，進行為期5天30場的預賽。台北市立大學去年稱后，力退二連霸的國立台灣師範大學，今年台灣師大將尋求重返榮耀，值得一提的是，台灣師大昔日冠軍舉球員廖苡任此屆改披北市大學戰袍，又為賽事增添可看性。

除了原先在一級之球隊：北市大學、台灣師大、國立高雄師範大學、國立台北商業大學、國立中正大學、國立成功大學、國立中山大學、國立高雄科技大學和國立台南大學。今年還有3隊準備登入公開一級，分別是上屆二級前3名球隊國立台北護理健康大學、國立東華大學以及國立台北大學。在這些球隊中，有6隊囊括了企業排球聯賽的選手，如何運用豐富的實戰經驗，與母隊在大專排球聯賽開闢新的道路，相當受到矚目。

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北護大學在109學年度寫下隊史最佳成績，在公開二級奪冠，台北大學則在同年收下季軍，今年是兩支球隊首登公開一級舞台，他們會如何衝擊一級舞台值得期待；東華大學是公開一級的常客，今年補進兩名枋寮高中的球員增添戰力，保級會是他們的首要任務。

北市大學此屆一口氣補進5名一年級新生，其中兩位球員甘可慧、陳莉鈞已在企業排球聯賽登場。特別的是，陳莉鈞的姊姊陳莉鎔是陣中三年級的舉球員，姊妹倆即將聯手，可望帶來新的化學變化。

此外，107學年度與台灣師大一起拿下冠軍的舉球員廖苡任這學年將改披北市大學戰袍，北市大學昔日當家舉球陳佳蔓也續讀研究所，除了中間手余䒩語畢業，北市大學今年依舊戰力完整，可望蟬聯后位。

大專排球聯賽此階段賽事開放觀眾入場觀賽，為保護球員與大家的健康，球迷須配合校方的防疫措施與全程配戴口罩觀賽。

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