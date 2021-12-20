NBA》人手短缺、波辛傑斯不適提前退場 獨行俠不敵灰狼吞敗

灰狼主場力退獨行俠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠本場比賽除缺少主力東契奇（Luka Doncic），也有幾名球員觸發安全協議，人手本來就短缺，然而波辛傑斯（Kristaps Porzingis）因右腳不適於第三節後段退場，戰力吃緊的獨行俠最終則以105：111敗給灰狼吞2連敗，灰狼則收4連勝。

灰狼大部分都處於領先位置，不過領先幅度並不大半場取得56：50，第三節灰狼曾在4分03秒以79：70領先，然而獨行俠打出攻勢，人人跳出來，聯手一波18：7，反倒是以88：86超前，波辛傑斯則因右腳痠痛提前退場，經X光檢查無嚴重創傷。

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進入末節沒多久很快灰狼在連續三分下要回領先，但雙分差距仍舊不大，1：57秒時獨行俠追到103：105、還只差2分，湯斯以三分彈回應，但布朗森（Jalen Brunson）以2分回擊，不過後來獨行俠就未再有分數進帳，終場灰狼以111：105收勝。

波辛傑斯左腳不適提前退場。（法新社）

灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）拿24分，羅素（D'Angelo Russell）22分，替補諾威爾（Jaylen Nowell）9投6中拿16分。獨行俠方面，哈達威（Tim Hardaway Jr.）拿28分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）23分，布朗森18分11籃板，僅上場23分鐘的波辛傑斯拿13分。

雙方都有多位球員觸發安全協議，灰狼有艾德華茲（Anthony Edwards）、T.普林斯（Taurean Prince）以及奧柯吉（Josh Okogie），獨行俠方面有布拉克（Reggie Bullock）、J.格林（Josh Green）。

灰狼主場力退獨行俠。（法新社）

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