NBA》不想延賽硬要打！ 傳聯盟將實施疫情新規定

傳聯盟將實施疫情爆發後的新規定，為的就是讓比賽能夠繼續進行下去。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA為因應近日有越來越多的球員觸發健康安全協議導致無法上場，為確保各隊能夠維持最低出賽人數，傳出聯盟將即日起祭出新規則，目的是為了讓比賽能夠繼續進行。

今天騎士隊爆發隊內染疫潮，而包含金塊、籃網等隊在內，NBA陸陸續續出現各隊因為人數不足而無法比賽的狀況，截至今天為止，本季共有84位球員進入聯盟的健康與安全協議當中，其中12月就多達68位，過去4天有3天出現雙位數球員進入協議的狀況，美國時間上周五單日16人已寫下本季新高。

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但根據《ESPN》與《The Athletic》等消息指出，球團老闆們普遍希望採取一切的方法，來避免本季取消或者延後。

目前已知的規範當中，若一支球隊有球員檢測出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，那聯盟就允許該球隊簽下一名額外的球員來頂替。倘若球隊出現兩名確診者，該隊將會被要求必須簽下一名球員作為代替。出現3名確診者則需要簽下2名球員作為代替，若出現4名以上的確診者，得需要簽下3名球員作為代替，而額外補充球員的名單最多就是3人。

消息指出，雙向球員最多僅能為球隊出賽50場的規則也有可能會鬆綁，另外球隊在新增額外球員時，簽下他們所花費的錢預計不會計算在球隊的薪資空間中，也不會併入豪華稅的計算當中，且《The Athletic》記者出，這些規範即日生效，並持續到美國時間1月19日。

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