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網球》復出之戰連吞2敗 納達爾不保證會參加明年澳網

2021/12/20 14:03

納達爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）歷經腳部傷勢後在阿布達比表演賽復出，不過兩場比賽都吞敗，他在受訪時坦言，不確定自己能不能參加明年一月17日開打的澳洲網球公開賽。

納達爾今年法網四強不敵球王喬科維奇（Novak Djokovic）後就因腳傷陸續退出奧運及溫網，8月雖在硬地賽事復出、參加華盛頓公開賽，但因始終受傷勢所擾，美網也無法參賽，黯然結束今年賽季。

納達爾選擇阿布達比表演賽復出小試身手，直接保送四強不敵英國前球王穆雷（Andy Murray），季軍戰面對新生代好手、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）也沒能拿下勝利。

納達爾賽後表示，距離上次自己正式參加比賽，已經是超過6個月前的事了，「這一切很艱難，我也接受這個事實，這兩場比賽我都能夠處於競爭狀態、甚至也有滿多機會，如果考慮到這點，其實是有可以樂觀的理由。」

對於復出狀況不如預期，納達爾表示，這就是受傷之後必須經歷的過程，自己的職業生涯經歷過不少次，「我需要多練習、需要恢復健康，如果辦得到，我有自信能夠重新回歸。」

至於澳網參賽與否，納達爾表示，現階段的想法還是會到墨爾本、盡自己所能上場比賽，「但100%誠實來說，我不能保證，我必須和團隊談談。」

納達爾也強調，如果覺得自己的競爭力還不足以角逐大滿貫，是不會回到球場的，「我不是為了錢、還是為了樂趣打球，我打球是為了完成目標、或者至少要享受追逐目標的過程，這樣就算最後無法達到也沒關係，但至少不能沒了動力與熱情。」

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