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體操》繼《時代》年度最佳運動員後 體操天后拜爾絲再獲終身成就獎

2021/12/20 15:01

美國體操天后拜爾絲獲得BBC體壇風雲人物終身成就獎（資料照。路透社）

〔體育中心／綜合報導〕上周才獲頒《時代雜誌》年度最佳運動員的美國體操天后拜爾絲（Simone Biles），今又獲得BBC年度體壇風雲人物終身成就獎。

今年24歲的拜爾絲得過四面奧運金牌和19面世界級賽事金牌，包括連續三屆世界競技體操錦標賽金牌、三次全美賽自由體操金牌、兩次世錦賽平衡木金牌等。拜爾絲被譽為有史以來最偉大的體操選手，但她的傳奇之路並非風光順遂，2018年她坦言遭到隊醫性虐待，今年2020東京奧運，也因心理問題中途退賽。正因如此，拜爾絲表示能獲得終身成就獎是「不可置信的榮耀」，同時她也將保持「真正的謙卑」。

拜爾絲在接受頒獎時說：「2021年跟我期待的不一樣。今年夏天，我不得不從比賽中退一步，試著從無形的傷痛中恢復。那是我一生中最艱難的決定，但我選擇坦白說出自己的心理問題，這並不羞恥。一開始我以為會受到許多批評，但事情完全相反，我得到壓倒性的支持和鼓勵，想到那些正面積極的話語，我內心就非常滿足。我也想藉此機會感謝我的隊友、朋友和家人，他們持續地給予我這麼多的愛和力量。」

拜爾絲補充：「我最珍視的事情是我如何能讓某人感覺更好，這對我來說比任何一面獎牌來得寶貴。我會持續為堅信的事物奮鬥，讓體壇成為能讓年輕人安全成長茁壯的地方，我也會繼續為心理健康發聲。」

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