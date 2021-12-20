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MLB》攜手塞揚雙王牌組超狂輪值？ 紐媒建議大都會簽日籍強投

2021/12/20 14:25

薛哲與德葛隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前正在封館當中，且有可能等到明年才能看見重啟的曙光，《紐約郵報》記者謝曼（Joel Sherman）分析，待一切交易得以重新展開後，已經在封館前大肆補強的大都會，還可以簽下哪些球員。

謝曼提到4個名字，分別是菊池雄星、麥修（Collin McHugh）、米勒（Andrew Miller）以及賈納（Brett Gardner）。其中最受日媒關注的莫過於火球左投菊池雄星，謝曼預設大都會能以2年2600萬美元左右將他簽下，他提出一個疑問，那就是如果你是大都會隊的操盤手，你會用2年2600萬美元簽下菊池雄星，或者用1年2000萬簽下倫登（Carlos Rodon）？

謝曼分析，若倫登本季的表現真的能夠維持，那麼大都會將能得到德葛隆（Jacob deGrom）與薛哲（Max Scherzer）後的第三張王牌，但在大都會已經有兩位高齡王牌加上近期飽受傷痛所苦的卡拉斯科（Carlos Carrasco），再增加一個傷病史豐富的倫登可能只是增添更多風險。

菊池雄星在最近3個賽季先發了70場，是聯盟排名第23，而且還比薛哲多一場先發，謝曼認為這樣的耐投度對於由德葛隆、薛哲、卡拉斯科構築的輪值是需要的，不過謝曼也表示，菊池雄星與大都會沃克（Taijuan Walker）兩人本季的狀況類似，他們開季都繳出好表現，同樣生涯首度入選明星賽，但也在明星賽後成為球隊最糟糕的輪值球員，謝曼認為是否為2020年60場季賽的影響使他們更快感到疲勞，仍值得關注。

菊池雄星。（資料照，美聯社）

菊池雄星在今年作出令人意外的決定，由於下半季的失速，水手不意外地拒絕執行他合約中帶有的4年6600萬美元球隊選擇權，但外界普遍推測菊池雄星應會執行他剩下的1年1300萬美元球員選擇權，留在水手再拚一季要回身價，但他卻選擇拒絕這份合約，投身自由市場，但目前已經傳出不只一支球隊對他有興趣，且願意給他一張複數年合約。

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