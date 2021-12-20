網球》彭帥現身上海：「沒性侵、很自由」 WTA回應了

彭帥。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對中國女網名將彭帥現身並改口「性侵說」，WTA（職業女網總會）回應，雖然這位前女雙世界球后出現在媒體鏡頭前，卻仍未能化解各界對其健康安危的擔憂，並且再度呼籲當局展開全面調查，以化解疑慮。

彭帥11月初自爆，曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵，並發展為多年婚外情，為體壇及政壇投下震撼彈，人身安危備受矚目。神隱多日後，彭帥昨與NBA退役球星姚明等多位中國體壇名將，在上海共同出席「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽決賽」，並接受新加坡媒體《聯合早報》訪問，她聲稱從未指控任何人性侵自己，而是貼文內容遭到誤解，「我從未說過寫過任何人性侵我」、「關於微博，這是我個人隱私的問題，大家可能有很多的誤解。」

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關心彭帥的WTA，隨即發表聲明指出，持續關注此事發展，「很高興看見彭帥再次出現在公共場合，我們當然希望她一切都好」，但WTA仍擔心彭帥的健康安危，以及是否能在沒被審查及強迫狀況下，自由與外界溝通，「我們依然堅定呼籲，應該對她的性侵指控展開全面、公平、透明且不受審查的調查。」由於國際社會普遍質疑，WTA主席賽門（Steve Simon）已在本月初宣布，暫時停辦在中國舉辦的所有職業賽事。

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