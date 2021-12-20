高球》車禍後首戰 伍茲父子PNC錦標賽拿亞軍

伍茲與他的兒子拿下PNC錦標賽亞軍。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前球王老虎伍茲（Tiger Woods）和兒子查理（Charlie Woods）一同參與PNC錦標賽，這也是伍茲在今年2月嚴重車禍後的首場比賽，最終伍茲父子組合以兩回合低於標準桿25桿，拿下亞軍，冠軍由達利（John Daly）父子拿下，他們以2桿之差抱回冠軍。

伍茲在今年2月遭遇嚴重車禍，重挫右小腿及腳踝，且腳踝為粉碎性骨折，傷勢相當嚴重，也傳出生涯可能就此報銷的傳聞。不過，他的傷勢復原情況良好，休養10個月後就重回球場，和兒子一起參賽。

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伍茲和查理在這回合比賽穿上他招牌的「紅黑裝」，這一輪共抓下13博蒂外加1老鷹，繳出57桿，兩回合總計低於標準桿25桿，不敵達利父子。達利組合這輪同樣繳出57桿，以總桿低於標準桿27桿奪冠。

雖然沒抱回冠軍，但伍茲仍相當滿意，「我非常開心，也很感謝我還能比賽，重點是我的腿還健在，沒有喪失它的功能。」不過這兩回合的比賽，對於剛從車禍中康復的伍茲來說，體能負荷頗大，賽後直呼自己非常累。

伍茲透露，這次他和兒子講好，目標是這兩輪比賽不能吞下柏忌，能夠做到令他很滿意，「去年我們吞下2柏忌，但今年一個都沒有。」

達利父子拿下冠軍。（法新社）

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