籃球》只想來台灣！阿提諾領身分證爆料：婉拒他國邀約

新台灣人阿提諾（右起）在籃協副秘書長李雲翔陪同下領取身分證。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕耶誕佳節前夕，台灣籃壇收到賀禮！最新歸化洋將「白色巨塔」阿提諾（William Artino）本月初抵台檢疫期滿，今中午親赴台北市中山區戶政事務所辦妥身分證，這位「新台灣人」迫不及待為國家男籃隊效力，扛起當家中鋒重任。

「我很榮幸，也充滿感激，能夠成為台灣一份子，這裡就是我的新家了。感謝許多球迷關心支持，非常高興再度回到這個民眾熱情、食物超棒的國度，期待很快與大家在球場相見。」阿提諾透露，整個歸化過程經歷超過一年時間，尤其受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，等待心情相當艱辛煎熬，雖然期間也有其他國家提出邀約，但都被他婉拒了，「因為我只想來台灣！讓我有家的感覺，感謝協會和所有人的努力，這一切辛苦都值得了。」

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新台灣人阿提諾與愛妻領取身分證。（籃協提供）

阿提諾與妻子自美國舊金山搭機，12月2日晚間專案入境，先在台北凱薩大飯店隔離2週，順利「出關」後週一在籃協副秘書長李雲翔等人陪同下，領取熱騰騰剛出爐、別具意義的台灣身分證，人高馬大的「白色巨塔」笑著說：「我2018年首次來台打球時，不論場上、場外都認識了許多友善的人們，相信歷經波折再重逢，也能夠結交更多好朋友，我會全力做好份內工作。」並強調，在台灣一切都很舒適，文化環境讓他和老婆都非常享受，可以說是理想中的第二故鄉。

現年29歲、身高211公分的美籍中鋒阿提諾，曾加入ABL（東南亞職籃）寶島夢想家，禁區一柱擎天表現搶眼，如今獲得籃協青睞，成為國家隊頭號門神，除了循2013年首位「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）殊勳歸化模式，還不用放棄原國籍，也不受限居留規定。阿提諾與籃協簽2年合約、月薪約1.5萬美元（約42萬台幣），其餘職籃薪資另計，據悉國內兩大職籃聯盟多支球隊都對「白色巨塔」感興趣，包括動作積極的T1臺南台鋼獵鷹。

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